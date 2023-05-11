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السويد تزود جيشها بسفينة استطلاع عسكري جديدة

الخميس، 11-05-2023 10:02 ص

السويد تزود جيشها بسفينة استطلاع عسكري جديدة

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الوكيل الإخباري- أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية في الجيش السويدي حصل مؤخرا على سفينة استطلاع عسكري جديدة.

وجاء في منشور على الموقع "أعلنت شركة Saab السويدية تسليم سلاح البحرية السويدي سفينة Artemis التي طورتها للاستطلاع العسكري، وبطلب من وزارة الدفاع السويدية".

وأشار الموقع إلى "أن السفينة الجديدة ستحل محل سفينة أوريون التي تخدم في سلاح البحرية السويدي منذ عام 1984".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السويد بدأت عملية تصنيع السفينة الجديدة عام 2018، وأنزلتها إلى المياه عام 2019، وفي مارس 2021 تم تعليق عملية تطويرها بسبب الظروف المتعلقة بانتشار جائحة كورونا، لذا تأخرت عملية تسليمها للجيش السويدي حتى العام الجاري.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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