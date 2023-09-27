السيناتور الأميركي مينينديز سيَمثل أمام المحكمة اليوم

الوكيل الإخباري - من المقرر أن يَمثل السيناتور الأميركي روبرت مينينديز أمام المحكمة، اليوم الأربعاء؛ لمواجهة اتهامات بتلقّي رشاوى من 3 رجال أعمال من نيوجيرزي، في وقت ازدادت فيه الدعوات لاستقالته، من زملائه في «الحزب الديمقراطي».

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ووفق «رويترز»، في الأسبوع الماضي، اتهم المدّعون الاتحاديون في مانهاتن، مينينديز (69 عاماً) وزوجته بقبول سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات، مقابل استغلال نفوذه لمساعدة 3 رجال أعمال.



ومن المقرر أن يَمثل مينينديز، وزوجته نادين (56 عاماً)، ورجلا الأعمال خوسيه أوريبي (56 عاماً)، وفريد دايبس (66 عاماً) أمام «محكمة مانهاتن الاتحادية»، في الصباح، عند الساعة الثانية ظهراً تقريباً بتوقيت غرينتش. في حين دفع رجل الأعمال الثالث، وائل حنا (40 عاماً) ببراءته، أمس الثلاثاء.



وتنحّى مينينديز السيناتور عن ولاية نيوجيرزي عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في «مجلس الشيوخ». وقال، يوم الاثنين، إنه سيبقى في المجلس ويدافع عن نفسه في مواجهة تلك الاتهامات.



ويطالب أكثر من ثلث أعضاء «مجلس الشيوخ» من الحزب الديمقراطي، مينينديز بالاستقالة منذ الكشف عن الاتهامات، يوم الجمعة الماضي.

الشرق الأوسط