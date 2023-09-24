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الأحد، 24-09-2023 09:12 ص

فرنسا.. بدء انتخابات جزئية في مجلس الشيوخ اليوم

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الوكيل الإخباري - من المقرر أن تخضع نصف مقاعد مجلس الشيوخ الفرنسي للانتخابات اليوم الأحد.

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ويحق لنحو 77 ألف من الساسة داخل فرنسا والإقليميين التصويت في الانتخابات الجزئية اليوم الأحد.

وعلى عكس الجمعية الوطنية، لا يتم انتخاب مجلس الشيوخ من خلال الاقتراع العام المباشر.

 

ومن المتوقع أن يبقي المحافظون على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ.

 

ويشغل معسكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 24 مقعدا في مجلس الشيوخ.


ويتألف مجلس الشيوخ من 348 مقعداً، يتم انتخابهم لفترة مدتها ستة أعوام.

 

وتخضع نصف المقاعد للانتخابات كل ثلاثة أعوام.

 

البيان

 




 

 


 

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