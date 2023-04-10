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الإثنين، 10-04-2023 02:38 م

الشورى القطري يدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى

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الوكيل الإخباري - دان مجلس الشورى القطري اليوم الاثنين، عملية اقتحام المسجد الأقصى المبارك على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان على قطاع غزة وجنوب لبنان.

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وحذر المجلس، خلال جلسته الأسبوعية العادية من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ينذر بمزيد من العنف، لافتا إلى أن توقيت هذا الاعتداء في شهر رمضان المبارك، يعد استفزازا واضحا، وتصعيدا خطيرا من طرف قوات الاحتلال.


وحمل المجلس المجتمع الدولي مسؤولية منع تلك التعديات على المسلمين ومقدساتهم، ومنبها إلى ضرورة عدم إغفال الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.


إلى ذلك، أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم، أنها ستبدأ، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، بعملية صرف دفعة شهر نيسان الحالي من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.


وستقدم المساعدات النقدية لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.


وستتم عملية التوزيع من خلال الأمم المتحدة، وعبر مراكز التوزيع التي تم تحديدها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.


بترا

 




 

 


 

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