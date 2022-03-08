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الثلاثاء، 08-03-2022 02:37 م

الصحة العالمية: وثقنا 16 هجوما على المنشآت الصحية في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري-أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أنها وثقت 16 هجوما على منشآت صحية في أوكرانيا منذ بدء التدخل العسكري الروسي في 24 فبراير/ شباط الماضي وحتى 3 مارس/ آذار الحالي.

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وقالت في بيان نشرته على تويتر، إنه "اعتبارا من 7 مارس، وثقت منظمة الصحة العالمية 16 هجوما على المنشآت الصحية في أوكرانيا".


وأوضحت أن هذه الهجمات وقعت في الفترة بين 24 فبراير و3 مارس، وأنه يجري حاليا التحقق من المزيد من الحوادث المبلغ عنها.


وأكدت المنظمة في مؤتمر صحفي اليوم، أنها تعمل على تلبية الاحتياجات الضرورية للاجئين الأوكرانيين منددة بالاعتداءات التي يتعرضون لها.


وأطلقت روسيا، في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

 

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