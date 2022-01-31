الطيران المدني الإماراتي :الحركة الجوية تسير بشكل طبيعي

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد، بعد إسقاط صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه الإمارات.

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ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن الهيئة العامة للطيران المدني في البلاد قولها ، أن "الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة".



وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية بوقت سابق، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية تجاه أراضيها دون خسائر.