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الأربعاء، 27-09-2023 12:42 م

القوات الروسية تعزز مواقعها في مقاطعة خاركوف

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الوكيل الإخباري - صرح رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خاركوف فيتالي غانتشيف بأن القوات الروسية حققت "تقدما جيدا" في الآونة الأخيرة وعززت مواقعها في المعاقل الأوكرانية السابقة بالمنطقة.

وقال غانتشيف في بث قناة "روسيا 24": "حقق مقاتلونا تقدما جيدا وعززوا مواقعهم في المعاقل الأوكرانية السابقة. وحشد العدو المزيد من الاحتياطات ويبدي مقاومة شرسة. لقد تكبدوا خسائر فادحة للغاية".

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وأضاف: "سيطر العسكريون الروس على مواقع "مريحة استراتيجيا لمواصلة التحرك إلى الأمام".


وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، إن القوات الروسية تمكنت من توسيع منطقة سيطرتها بالقرب من قريتي سينكوفكا وبيتروبافلوفكا في منطقة كوبيانسكي بمقاطعة خاركوف.

 

وتدل إحصائيات الوزارة على أن خسائر القوات الأوكرانية في مناطق التجمعين السكنيين بيريستوفويه ونوفوسيولوفسكويه بلغت نحو 50 شخصا بين قتيل وجريح.

 

RT

 




 

 


 

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