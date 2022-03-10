الخميس 10-03-2022
الوكيل الاخباري

البنك الدولي يحذّر من العواقب الوخيمة للتضخم الناتج عن الأزمة الأوكرانية

منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم تدريجياً

انتخابات الاطباء في مطلع حزيران

أميركا تنشر بطاريتي باتريوت في بولندا

الجامعة الهاشمية تحتفل بعيد ميلاد الملك

بريطانيا تعلن اعتزامها مواصلة توريد أسلحة إلى أوكرانيا

اصابة مواطن بإطلاق نار في شفا بدران

محافظ البلقاء يتفقد أعمال الصيانة النهائية لمركز الأمل لذوي الإعاقة بالسلط

حملات مكثفة في الطفيلة للرقابة على الأسواق في رمضان

دبي تقر أول قانون للأصول الافتراضية

الخميس، 10-03-2022 06:14 ص

القوات المسلحة البريطانية تكشف عن احتمال توجه العديد من جنودها إلى أوكرانيا

بريطانيا


الوكيل الإخباري - صرح المتحدث باسم القوات المسلحة البريطانية بأن "العديد من الجنود البريطانيين غابوا عن خدمتهم وربما ذهبوا إلى أوكرانيا".

اضافة اعلان


وقال: "نحن على علم بعدد قليل من الجنود الذين عصوا الأوامر وغابوا دون إذن، ومن الممكن أن يكونوا قد ذهبوا إلى أوكرانيا بصفة شخصية. ونحن نحثهم بشدة على العودة إلى المملكة المتحدة".


وأشار المتحدث إلى أن العسكريين ممنوعون من السفر إلى أوكرانيا. وغير ذلك فإنهم سيواجهون عقوبات تأديبية وإدارية.


وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني عن بدء تشكيل ما يسمى بـ"الفيلق الدولي" للقتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا. وقرر زيلينسكي أيضا إعفاء الأجانب الذين يصلون إلى البلاد للمشاركة في القتال من تأشيرات الدخول.


وقالت وزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تراس، إن بلادها تؤيد دعوة الرئيس الأوكراني، للأجانب للقتال ضمن ما يسمى بـ"الفيلق الدولي" في أوكرانيا.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وو

أميركا تسرّع إصدار تراخيص شحن الأسلحة النارية لأوكرانيا

120203020535266550215

أميركا تنشر بطاريتي باتريوت في بولندا

320225192031753511922

بريطانيا تعلن اعتزامها مواصلة توريد أسلحة إلى أوكرانيا

s

اتصال هاتفي مرتقب بين أردوغان وبايدن الخميس

Screenshot_37

بلينكن: أمريكا تشارك دول الخليج "مصالح مهمة للغاية"

1000_2b7b654cfe

السعودية ترفع حظر سفر مواطنيها إلى تايلند

أخبار متعلقة
59f4677495a59779388b4567

الرئيس الأوكراني: مستعدون لأي هجوم مفاجئ من روسيا

News-P-627857-637786104433758737

بريطانيا تقرر سحب جميع جنودها من أوكرانيا

السفارة-السعودية-في-بنغلاديش

سفارة السعودية لدى أوكرانيا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد

ad620c4f-c130-4807-b7ac-6ddb9ec462db

ألمانيا تحث رعاياها في أوكرانيا على المغادرة

المواجهة-الروسية-الغربية-على-حدود-أوكرانيا

طبول الحرب تُقرع.. سيناريوهات غزو روسيا لأوكرانيا واحتمالات التدخل النووي

a1a7ce84f0078453a88e14b8

كندا تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا