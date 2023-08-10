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الخميس، 10-08-2023 08:38 م

الكشف عن موعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في مصر

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الوكيل الاخباري- كشف البرلماني المصري، مصطفى بكري، عن تشكيل جديد للهيئة الوطنية للانتخابات في 9 أكتوبر، موضحا أن الهيئة العليا للانتخابات بتشكيلها الحالي مستمرة إلى 7 أكتوبر 2023.

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وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، أن الانتخابات الرئاسية ستنتهي قبل 14 يناير المقبل بسبب الإشراف القضائي، الذي من المقرر أن ينتهي في هذا الشهر.

وأردف: "المستشار وليد حمزة جاء ليكمل فترة الرئيس السابق للهيئة، ومن المنتظر بعد إعادة تشكيل اللجنة، أن تُدعى اللجنة إلى  تحديد موعد الانتخابات".

يأتي هذا فيما أكدت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات أنها تعكف دون إبطاء على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإجرائها تحت إشراف قضائي كامل، ووضع رؤية للجدول الزمني المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد ( 140 و210 و241 مكرر) من الدستور.


 




 

 


 

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