الكونغرس الأمريكي يبحث حظر استيراد النفط من روسيا

الوكيل الإخباري - يبحث مجلس النواب الأمريكي إمكانية صياغة مشروع قانون لحظر استيراد موارد النفط والطاقة من روسيا إلى الولايات المتحدة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وقالت رئيسة مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي إن: "مجلس النواب يدرس حاليا (إمكانية اقتراح) تشريعات صارمة من شأنها أن تزيد من عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي. مشروع قانوننا سيحظر واردات النفط والطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة".



وأضافت بيلوسي أن الكونغرس يعتزم مناقشة "إلغاء" العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروس، كخطوة أولى نحو حرمان روسيا من التواصل مع منظمة التجارة العالمية".



كما يتطلع الكونغرس لمنح إدارة بايدن الحق في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من روسيا.



من جانب آخر يعتزم الكونغرس الموافقة على تخصيص 10 مليارات دولار كمساعدة لأوكرانيا.



وقالت بيلوسي إن الكونغرس يعتزم هذا الأسبوع الموافقة على تخصيص 10 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا، "طلبت إدارة بايدن 10 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والعسكرية والاقتصادية لأوكرانيا. ويعتزم الكونغرس هذا الأسبوع تمرير تمويل طارئ بموجب تشريعنا الشامل للمالية العامة".



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على تخصيص الأموال لمساعدة أوكرانيا.

روسيا اليوم



