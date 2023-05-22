اللاجئون السوريون نقطة الخلاف بين "العدالة والتنمية" وتحالف "آتا"

الوكيل الإخباري - عقد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا نعمان كورتولموش، اجتماعا مع رئيس حزب النصر القومي أوميت أوزداغ بهدف الحصول على دعمه في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.



وقال كورتولموش، في تصريحات مشتركة، عقب لقائه أوزداغ، وهو مسؤول تحالف "آتا" القومي، الذي رشح سنان أوغان للرئاسة، إن" اللاجئين السوريين الذين أتوا إلى تركيا، هربوا من الموت، وجاءوا بملابسهم وحقيبة ظهر فقط".

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وأضاف خلال المؤتمر الذي عقد أمام مقر حزب النصر القومي اليميني بالعاصمة التركية أنقرة، أن "حكومتنا تدعم العودة الطوعية والكريمة والآمنة، ولديها خطط تنفذها فعلا في هذا الإطار، وتمت حتى الآن عودة نحو 550 ألف لاجئ سوري لديارهم".



وشدد على أن "ضمان السلام والهدوء في سوريا، وإرسال اللاجئين بأمان، هو مشروع قائم فعلا على جدول أعمال حكومتنا"، مؤكدا انه "عندما يتم تطبيع العلاقات مع الجانب السوري، ستسرع عملية عودة اللاجئين".



وأعرب كورتولموش عن أمله في أن يدعم حزب النصر أردوغان في جولة الإعادة، وبالتالي يدعم استقرار البلاد.



من جهته، قال أوميت أوزداغ "نريد عودة اللاجئين إلى بلادهم (قسرا وبالقوة) وليس بشكل طوعي.. ولكن سياسة حزب العدالة والتنمية، تعتمد على عودتهم بشكل طوعي".



وشدد على ضرورة "ألا يصوت أي شخص حصل على الجنسية التركية، قبل مرور 10 سنوات من حصوله عليها".



وتجري جولة الإعادة في 28 من مايو الجاري، حيث فشلت الجولة الأولى من حسم المنافسة بين أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو مرشح المعارضة، فيما حصل سنان على قرابة 5% من أصوات الأتراك.



ويأمل العادلة والتنمية في الحصول على هذه النسبة في الجولة الثانية لحسم النتيجة.

RT