المغرب .. تشييع جنازة الطفل ريان‎‎ - بث مباشر

الوكيل الإخباري-يترقب سكان دوار إغران تشييع جثمان الطفل ريان بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين.



ويستعد الدوار، وفق ما عاينته هسبريس، لاستقبال المعزين، وقد جرت أشغال تهيئة مقبرتين هما الزاوية وبعلوش.



ووفقا لمصادر محلية في المغرب ، فقد تم تغيير مكان الدفن من مقبرة بعلوش المقررة يوم أمس إلى مقبرة الزاوية في أعلى الدوار.

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وكان جثمان الطفل ريان نقل إلى المستشفى العسكري بالرباط بعد إخراجه من البئر وفق ما صرح به أحد أقاربه

وخصصت السلطات المغربية، وفق ما عاينته هسبريس، طائرة خاصة لنقل جثمان الطفل ريان من العاصمة الرباط إلى إقليم شفشاون.





هسبريس