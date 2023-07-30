الهند تطلق سبعة أقمار اصطناعية

الوكيل الإخباري- أطلقت وكالة الفضاء الهندية اليوم الأحد، سبعة أقمار اصطناعية من مركز "ساتيش داوان" الفضائي في سريهاريكوتا جنوبي الهند، بحسب وكالة الأنباء الهندية "نيودلهي".

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وقالت وكالة الفضاء الهندية إن عملية الإطلاق إلى المدار جرت على متن الصاروخ الهندي (PSLV) الذي يحمل قمرا اصطناعيا لصالح سنغافورة، يزن 794 رطلاً (360 كيلوغرامًا) مصممًا لتصوير الأرض في ضوء الرادار، ودعم متطلبات مختلف الوكالات في حكومة سنغافورة، إلى جانب ستة أقمار اصطناعية مشتركة صغيرة الحجم.



وأوضحت أنه تم نشر جميع الأقمار الصناعية السبعة كما هو مخطط لها في مدار أرضي منخفض، على بعد حوالي 332 ميلاً فوق الكوكب.

بترا