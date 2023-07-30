الأحد 30-07-2023
الوكيل الاخباري

بالفيديو .. السعودية تحبط 3 محاولات لتهريب 151 ألف حبة كبتاجون قادمة من الأردن

التربية تكشف مستجدات تصحيح الامتحانات وموعد نتائج التوجيهي

الدغمي: مخالفات السير في الأردن لم تحل الإزدحامات

عمليات إطفاء الحرائق في منطقة الريحانية بريف اللاذقية في سوريا

اعتباراً من اليوم .. إيقاف استقبال الطلبات الخاصة بأنظمة الخلايا الشمسية

الامن العام : هكذا نضبط المركبات المنتهي ترخيصها

المياه تضبط توصيل خطوط مخالفة في عمان

الهند تطلق سبعة أقمار اصطناعية

تحويلات مرورية على طريق المطار بسبب أعمال الصيانة

الأمن العام : تغليظ العقوبات على هذه المخالفات المرورية

الأحد، 30-07-2023 12:59 م

الهند تطلق سبعة أقمار اصطناعية

YrYou


الوكيل الإخباري- أطلقت وكالة الفضاء الهندية اليوم الأحد، سبعة أقمار اصطناعية من مركز "ساتيش داوان" الفضائي في سريهاريكوتا جنوبي الهند، بحسب وكالة الأنباء الهندية "نيودلهي".

اضافة اعلان


وقالت وكالة الفضاء الهندية إن عملية الإطلاق إلى المدار جرت على متن الصاروخ الهندي (PSLV) الذي يحمل قمرا اصطناعيا لصالح سنغافورة، يزن 794 رطلاً (360 كيلوغرامًا) مصممًا لتصوير الأرض في ضوء الرادار، ودعم متطلبات مختلف الوكالات في حكومة سنغافورة، إلى جانب ستة أقمار اصطناعية مشتركة صغيرة الحجم.


وأوضحت أنه تم نشر جميع الأقمار الصناعية السبعة كما هو مخطط لها في مدار أرضي منخفض، على بعد حوالي 332 ميلاً فوق الكوكب.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1690716364427

العراق والكويت يتفقان على ترسيم الحدود بينهما

64c639b54c59b7683815dfa0

بوتين يتحدث مع شويغو خلال العرض العسكري البحري في بطرسبورغ

download

عمليات إطفاء الحرائق في منطقة الريحانية بريف اللاذقية في سوريا

64c56df04c59b708ee39e39b

مندوب بيلاروسيا: أعضاء الأمم المتحدة سئموا مناقشة موضوع أوكرانيا

64c60fc74c59b75dc74d2ff0

مجلة أمريكية تحدد أخطر الأسلحة الروسية: "قوة استثنائية هائلة"

64c60d124c59b7758872f63a

إفريقيا الوسطى تصوت على مشروع دستور جديد مثير للجدل

أخبار متعلقة
1689772884995

مصرع 15 شخصا صعقا بالكهرباء شمالي الهند

..

البرق يقتل 10 أشخاص شرقي الهند

8-steps-avoid-amoeba-infection

تسجيل حالة وفاة جديدة بأميبا قاتلة في الهند

49b3b24d-9e84-4482-a641-3a5c9a4d17a7

درجات حرارة قياسية أرضاً وبحراً في 2023

64a268e242360402f8660bc2

رصد "مسيرة" فوق مقر رئيس الوزراء الهندي

image - 2023-07-01T085909.038

مقتل 25 شخصاً جراء حريق بحافلة في الهند