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الثلاثاء، 16-04-2024 08:09 ص

الولايات المتحدة.. حريق بمصنع للقذائف المخصصة لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أفادت وسائل الإعلام الأمريكية باندلاع حريق بمصنع في سكرانتون بولاية بنسلفانيا، يصنع قذائف المدفعية من عيار 155 مم لأوكرانيا.

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وبحسب أطلس نيوز، فإن المصنع واحد من سبعة مصانع تنتج الذخائر والعتاد للجيش الأمريكي.

وأشار الموقع إلى أنه "اندلع حريق كبير في حوالي الساعة 15:00 بتوقيت ولاية بنسلفانيا في مصنع ذخيرة الجيش في سكرانتون".


وأكدت الشركة المالكة للمصنع "جنرال ديناميكس" وقوع حريق في المصنع.
وجاء في منشور المصنع: "تم إخماد حريق طفيف في المصنع ولم تقع إصابات".

 

ونشر شهود عيان صورا للمصنع الذي كان يتصاعد منه دخان أسود. 


وتصف صحيفة "واشنطن بوست" مصنع سكرانتون للذخيرة، كأحد المنشآت المشاركة في إنتاج قذائف المدفعية عيار 155 مم للجيش الأمريكي، بأنه "مرتكز" لجهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتسريع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.


من جهتها قالت مجلة "National Defense" أن مصنع سكرانتون تم تحديثه خصيصا لإنتاج القذائف لأوكرانيا.


وقبل الأزمة الأوكرانية كان ينتج في المتوسط سبعة آلاف قذيفة مدفعية شهريا ومن المتوقع أن ينتج بحلول عام 2027، 35 ألف قذيفة شهريا. 

 

RT

 




 

 


 

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