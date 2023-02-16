الخميس 16-02-2023
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الخميس، 16-02-2023 09:19 ص

الولايات المتحدة ماضية في تحديث مدمراتها الحربية

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الوكيل الاخباري- أعلن موقع Marine Link أن الولايات المتحدة تعمل على تحديث وتعديل عدة مدمرات حربية من نوع Arleigh Burke تابعة لسلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع "تلقت شركة Vigor Marine عقدا لصيانة وتحديث المدمرة Gridley من فئة Arleigh Burk التابعة لسلاح البحرية الأمريكي، السعر المبدئي للعقد هو 37.4 ملون دولار، وقد يرتفع هذا المبلغ إلى 37.78 مليون دولار حالما تقرر إجراء تعديلات إضافية مستقبلا".

وأشار الموقع إلى "أن العمل على تحديث وتعديل السفينة المذكورة سيتم في حوض بناء السفن في إيفريت (واشنطن)، ومن المفترض أن ينتهي تحديث السفينة في أكتوبر القادم".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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