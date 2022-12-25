اليابان تنزل إلى المياه سفينة صاروخية من جيل جديد

الوكيل الاخباري- احتفلت اليابان مؤخرا بإنزال سفينة عسكرية صاروخية إلى المياه، تنتمي لأسرة سفن Mogami المعدّلة.



وجاء في بيان صادر عن شركة Mitsubishi Heavy Industries اليابانية "يوم الأربعاء 21 ديسمبر الجاري: "شهد حوض بناء السفن التابع للشركة في ناغازاكي احتفالية خصصت لإنزال سفينة Agano الصاروخية الجديدة إلى المياه، هذه السفنة تنتمي لأسرة سفن Mogami من الفئة المعدلة 30FFM".

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وأشار البيان إلى أن Mitsubishi Heavy Industries تعمل كمقاول عام لتنفيذ برنامج تصنيع فرقاطات 30FFM المطوّرة لصالح الجيش الياباني، وان اليابان من المفترض أن تحصل على 22 سفينة من هذا النوع.

روسيا اليوم