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الثلاثاء، 22-08-2023 12:04 م

اليونان: إخلاء مناطق سكنية جراء الحرائق

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الوكيل الإخباري - أخلت السلطات اليونانية اليوم الثلاثاء، العديد من المناطق السكنية في منطقة "إيفروس" الواقعة بالقرب من الحدود مع تركيا، جراء حرائق الغابات المستمرة لليوم الثالث على التوالي، في وقت أعلنت السلطات حالة الطوارئ تحسبا اندلاع حرائق جديدة تؤججها رياح عاتية.

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وبحسب وكالة أنباء أثينا المقدونية، اندلع نحو 64 حريقا في أنحاء اليونان خلال الساعات 24 الماضية.


ويشارك في إخماد النيران حوالي 200 من رجال الإطفاء تدعمهم 18 طائرة قاذفة مياه ومتطوعون وشرطة وسط استعار الحرائق.


وتفاقمت حرائق الغابات في اليونان هذا العام بسبب الظروف الجوية الحارة والجافة والعاصفة التي يعزوها العلماء لتغير المناخ.


بترا

 




 

 


 

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