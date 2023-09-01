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الجمعة، 01-09-2023 02:24 م

بريطانيا: ركاب القطارات يواجهون اضطرابات في السفر بسبب الإضرابات

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الوكيل الإخباري - يواجه ركاب السكك الحديدية في المملكة المتحدة، المزيد من الاضطرابات في السفر اليوم الجمعة، بعد إضراب سائقي القطارات، وإعلان النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل عن إضراب آخر يوم غد السبت في نزاع طويل الأمد بشأن الأجور.

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ونقلت صحيفة إيفينينغ ستاندرد البريطانية عن نقابة سائقي القطارات في المملكة المتحدة، أن إضراب اليوم الجمعة، سيستمر لمدة 24 ساعة وأدى إلى إلغاء 16 شركة للسكك الحديدية خدماتها، بمختلف أنحاء المملكة المتحدة، فيما قالت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية، إنه سيتم تشغيل أقل من نصف القطارات يوم غد السبت، وستخضع بعض الخدمات للإلغاء خلال إشعار قصير.


وتشهد بريطانيا إضرابات عمالية في قطاعات مختلفة كالصحة والطيران والنقل والبريد، احتجاجا على الأوضاع المعيشية وارتفاع التضخم وللمطالبة برفع الرواتب.


بترا

 




 

 


 

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