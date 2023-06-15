الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

66 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع و 56% بالبحر الميت

صندوق اسكان موظفي الأمانة يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض

ثمانية قتلى وثلاثة جرحى في نزاع على قطعة أرض في تركيا

الأردن يتحرى هلال ذي الحجة يوم الأحد القادم

إعلان هام من ديوان الخدمة المدنية بشأن وظائف هذه الفئة - رابط

ماذا يعني وقف الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة مؤقتا؟

رئيس الوزراء يؤكد توحيد مرجعية الاستثمار ورفع قدراتها المؤسسية

تراجعت الأسهم الأوروبية وسط ترقب لقرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

إخماد 163 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

إلغاء شرط التسجيل على منصة visit jordan للأجانب القادمين للأردن باستثناء المصريين وبشروط

الخميس، 15-06-2023 09:29 ص

بوتين يهنئ نظيره الصيني شي جين بينغ بعيد ميلاده

648aad964c59b748bb6f6fea


الوكيل الإخباري- أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة بلوغ الأخير سن السبعين.

وأشاد بوتين في برقيته، التي نشرها الموقع الرسمي للكرملين، بجهود شي جين بينغ في تعزيز علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، وقال إنه يتوقع استمرار العمل المشترك الوثيق بشأن القضايا الثنائية والدولية.

اضافة اعلان

 

كما وصف بوتين شي جين بينغ بالصديق العزيز، وتمنى له الرفاهية والنجاح، مشيرا إلى النجاحات المبهرة التي حققتها الصين تحت قيادته، فيما يظهر الاقتصاد الصيني نموا مطردا، وارتفاع رفاهية المواطنين، وما ترتب على ذلك من تعزيز مكانة بكين على الساحة الدولية.

كذلك تابع بوتين: "إن إعادة انتخابك لمنصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس جمهورية الصين الشعبية أكد سلطتك السياسية العليا، فضلا عن الدعم الواسع الذي تتمتع به للمسار الذي تنتهجه".

وأكد بوتين على أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني إلى روسيا في مارس الماضي أعطت دفعة قوية لتنمية التعاون متبادل المنفعة في المجالات الرئيسية بين البلدين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
648aebc0423604751c2f4383

الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة ستجري في 10 سبتمبر

648ae8cf423604631a2ce1ca (1)

ثمانية قتلى وثلاثة جرحى في نزاع على قطعة أرض في تركيا

648adc90423604631a2ce1bc

سالدو: عدد القتلى في مقاطعة خيرسون بسبب الفيضان ارتفع إلى 18

648ada724c59b77276288829

وسائل إعلام: رؤساء جنوب إفريقيا وزامبيا وجزر القمر يتوجهون إلى أوكرانيا

648ad9c14c59b746ae0e36dd

الكويت توقف 3 حراس أمن مصريين

648ad6064c59b748bb6f7016

وزارة الدفاع الهولندية تعلق على إمكانية تزويد كييف بمقاتلات "إف-16"

أخبار متعلقة
187294_2

عرض قوة صيني في مضيق تايوان

187441

حل حزب كبير مؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ وسط تشديدات أمنية صينية

1248013183

مسؤول أوكراني كبير: الهجوم المضاد جاهز... وقد يبدأ غداً

6471c7134236041ed55fca4b

لافروف: أوكرانيا دولة إرهابية يتم توجيهها كالدمية من لندن وواشنطن

672666-273464546

بوتين يقترح إنشاء وكالة تصنيف أوراسية

646f086f4c59b7761762c0de

رئيس أذربيجان يقوم بزيارة عمل إلى موسكو