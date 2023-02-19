تركيا تتوقع انتهاء أعمال البحث عن ناجين اليوم

الوكيل الاخباري- قالت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية إنها تتوقع انتهاء أعمال البحث عن ناجين تحت الأنقاض مساء اليوم الأحد.

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وبلغ عدد القتلى في تركيا أكثر من 40 ألفا جراء الزلزال المدمر، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من ذلك، مع بقاء كثيرين في عداد المفقودين، وسط ترقب لقرار من السلطات بوقف البحث عن ناجين من الزلزال.



ويسابق المنقذون الزمن للبحث عن أي علامات لوجود ناجين تحت الأنقاض بعد الكارثة الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث التي دمرت نحو 264 ألف شقة.



وقال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر، إن عدد قتلى زلزال كهرمان مرعش ارتفع إلى 40 ألفا، و642 شخصا، وإن أعمال البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الأنقاض انتهت في معظم المحافظات، "ونعتقد أننا سننهي أعمال البحث والإنقاذ بحلول مساء اليوم الأحد".