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الأربعاء، 08-02-2023 07:44 م

وزير الصحة السوري: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1262

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير الصحة السوري، الدكتور حسن الغباش، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1262قتيلا، و2285 إصابة، وذلك في حصيلة غير نهائية.

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وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، أكد الدكتور الغباش، أن الفرق الإسعافية والطبية تعمل بأقصى طاقتها، منذ أكثر من 55 ساعة للوصول إلى جميع الضحايا وانتشالهم من تحت الأنقاض، ونقل المصابين إلى المشافي لتقديم العلاج بالسرعة القصوى، مشيراً إلى أنه حتى اليوم يمكن لفرق الإنقاذ انتشال الأشخاص الذين هم على قيد الحياة تحت الأنقاض.


وبين الدكتور الغباش أنه على مدار الساعة يتم إرسال الشاحنات المحملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة إلى إرسال القوافل الطبية من مختلف المحافظات، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية، ومنها النقابات الصحية التي وضعت نفسها منذ اللحظات الأولى تحت تصرف وزارة الصحة، إضافة إلى استنفار الكوادر الصحية المستمر في جميع المحافظات.


 




 

 


 

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