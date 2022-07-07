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الخميس، 07-07-2022 03:07 م

جونسون اتصل بالملكة إليزابيث لإطلاعها على قرار الاستقالة

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الوكيل الإخباري- اتصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالملكة اليزابيث الثانية، لإبلاغها أنه قرر التنحي عن رئاسة حزب المحافظين، على أن يتابع إدارة الحكومة حتى يتم انتخاب زعيم جديد للحزب.

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وحسب المعلومات فإن جونسون لن يتوجه إلى قصر باكنغهام، لغاية تعيين خلف له من قبل المحافظين في غضون الأسابيع القادمة.

يذكر أن قرار جونسون بالتنحي جاء بعد سلسلة استقالات من الحكومة، بعد أن اعترف رئيس الوزراء بأنه كان على علم بمزاعم عن سلوك غير لائق مقدم ضد نائب الرئيس السابق كريس بينشر في عام 2019، لكنه رغم ذلك عينه في منصب نائب منسق الجناح البرلماني المحافظ في فبراير.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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