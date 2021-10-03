حريق يلتهم جسرا يعود إلى القرن الـ19 في روما

الوكيل الاخباري- تعرض جسر يزيد عمره عن 150 عاما في العاصمة الإيطالية روما لأضرار هائلة وانهار جزئيا، بسبب حريق مدمر التهمه الليلة الماضية.



وأكدت صحيفة la Repubblica أن الحريق اندلع في ساعة متأخرة من يوم أمس السبت في جسر الصناعة المعروف بالجسر الحديدي الذي يربط بين ضفتي نهر التيبر، وأنشئ عام 1862، ويعد من رموز العاصمة الإيطالية.



وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق في غضون نحو ساعة من تدخلها، لكن الجسر تعرض لأضرار هائلة وانهارت أجزاء منه في النهر.

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المصدر: روسيا اليوم