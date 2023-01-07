خامنئي يعين قائدا جديدا لقوى الأمن الداخلي في إيران

الوكيل الإخباري - أصدر المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، القائد العام للقوات المسلحة، مرسوما عيّن بموجبه، العميد أحمد رضا رادان، قائدا عاما لقوى الأمن الداخلي في إيران.

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وجاء في نص المرسوم: "العميد أحمد رضا رادان.. مع انتهاء فترة مهام القائد حسين أشتري والتعبير عن الامتنان والارتياح لخدماته، أعينكم قائدا عاما للشرطة في الجمهورية الإسلامية الايرانية.. نصيحتي التي أؤكد عليها هي كسب رضا الله تعالى وإرضاء أبناء الشعب الأعزاء على صعيد حفظ الأمن وتوفير الراحة العامة، وتحسين قدرات المؤسسة، وحماية كرامة الموظفين، وتدريب الشرطة المتخصصة لمختلف الإدارات الأمنية هي توصية مهمة أخرى.. أتوقع من مختلف المؤسسات الوطنية أن تتعاون مع هيئات إنفاذ القانون في البلاد".

RT