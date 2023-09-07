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الخميس، 07-09-2023 10:15 ص

رئيس الغابون المعزول حر في السفر إلى الخارج

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الوكيل الإخباري - أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن رئيس الغابون المعزول، علي بونغو، أصبح «حراً في السفر إلى الخارج»، وذلك نقلاً عن حاكم البلاد بعد الانقلاب.

وكان عسكريون قد أعلنوا تعيين قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيساً للمرحلة الانتقالية.

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وأوضح ضابط بحضور عشرات من كبار الضباط والجنرالات الذين يمثّلون جميع فيالق الجيش الغابوني أنه «تمّ تعيين الجنرال أوليغي نغيما بريس بالإجماع رئيساً للجنة انتقال واستعادة المؤسسات ورئيساً للمرحلة الانتقالية» التي لم يحدّد الانقلابيون مدّتها.


وظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكرياً على شاشة محطة «غابون 24» من القصر الرئاسي، فور إعلان فوز علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة بحصوله على 64,27% من الأصوات.


وقال أحد العسكريين، وهو كولونيل في الجيش: «نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات، قررنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم».

 

البيان

 




 

 


 

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