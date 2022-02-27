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الأحد، 27-02-2022 10:55 م

رئيس بلدية كييف: لا توجد قوات روسية بالعاصمة الأوكرانية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الأحد، إنه لا توجد قوات روسية في العاصمة الأوكرانية المتمسكة بدفاعاتها في مواجهة الهجوم.

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ونقلت وكالة الانباء الأوكرانية "يوكرينفورم"،عن فيتالي كليتشكو قوله، إن 31 شخصا في المجمل لقوا حتفهم بالمدينة منذ بدء الهجمات، منهم 9 مدنيين في حين أصيب 106 بجروح.


وأضاف في بيان على قناته على مدونة تيلغرام، " إن جيشنا وأجهزة إنفاذ القانون والدفاع الإقليمي يواصلون الكشف عن المخربين وتحييدهم".


وأعلنت، موسكو، اليوم الأحد، أن أوكرانيا وافقت على عقد مفاوضات مع روسيا، مؤكدة ان الوفد الروسي انطلق إلى مدينة غوميل البيلاروسية لعقد المحادثات.


 




 

 


 

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