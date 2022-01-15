رئيس كازاخستان يأمر بإنشاء قوة عمليات خاصة وإصلاح نظام الأمن القومي

الوكيل الإخباري-أصدر رئيس كازاخستان قاسم توكايف، تعليماته لمجلس الأمن القومي في البلاد بتسريع الجهود لإنشاء قوة عمليات خاصة، وإصلاح نظام الأمن القومي؛ في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت كازاخستان في وقت سابق من هذا الشهر.

اضافة اعلان



وذكر المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخية في بيان، اليوم السبت، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك"، أن الرئيس "أمر وكالات إنفاذ القانون بإجراء تحقيق وتحديد العدد الدقيق للخسائر في الأرواح بين المدنيين جراء الاضطرابات"، مشددا على أهمية منع انتهاك حقوق الأفراد خلال عمليات مكافحة الإرهاب.



وذكرت الأمم المتحدة، أن نحو ألف شخص أصيبوا في الاحتجاجات التي اندلعت في 2 كانون الثاني الجاري، وتحولت إلى أعمال شغب. وقالت وزارة الداخلية الكازاخستانية إن 17 من أفراد الأمن قُتلوا في تلك الأحداث.

بترا