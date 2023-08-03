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الخميس، 03-08-2023 10:21 ص

رئيس وزراء إيرلندا: لا ننوي الانضمام إلى "الناتو"

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الوكيل الاخباري - أكد ليو فارادكار رئيس وزراء إيرلندا في حديث لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أن بلاده لا تنوي الانضمام إلى حلف "الناتو" على غرار السويد وفنلندا.

وكتبت الصحيفة: "يؤكد  فارداكار أن إيرلندا ستبقى خارج الناتو رغم قرار فنلندا والسويد بالانضمام إلى الحلف ".

ويرى رئيس الوزراء الإيرلندي، أن بلاده "لن تصبح أبدا دولة عسكرية كبيرة ولن تكون أبدا رصيدا ضخما لحلف الناتو، حتى لو انضمت في في يوم من الأيام إلى هذا الحلف".

وفي ما يتعلق بأوكرانيا، دافع رئيس الوزراء عن أن إيرلندا تزود سلطات كييف فقط بالمعدات غير الفتاكة والمساعدات الإنسانية.

وتلاحظ الصحيفة أن السبب الرئيسي في حياد إيرلندا، يكمن في بعدها النسبي عن أوروبا القارية، وكذلك تاريخها كمستعمرة بريطانية.

ومع ذلك، وفقا لرئيس الوزراء يقدر الشركاء في الاتحاد الأوروبي عاليا مساهمة إيرلندا في ضمان الأمن بعيدا عن النزاع في أوكرانيا.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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