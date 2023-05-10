روسيا تستأنف رحلات الطيران مع جورجيا وتلغي نظام التأشيرات

الوكيل الإخباري- رفعت روسيا الحظر المفروض على تحليق شركات الطيران الروسية إلى جورجيا، وجاء ذلك بحسب مرسوم صدر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وجاء في المرسوم الرئاسي: "إلغاء المرسوم الصادر في 21 يونيو 2019 (أي رفع حظر الطيران للشركات الروسية إلى جورجيا)".



كذلك ألغت روسيا اعتبارا من 15 مايو المقبل نظام التأشيرات لمواطني جورجيا، ويستثنى من هذا القرار المواطنون الذين يدخلون روسيا للعمل أو لمدة تزيد عن 90 يوما للإقامة المؤقتة في روسيا، بما في ذلك لغرض التعليم.



من جهتها ألغت وزارة الخارجية الروسية توصية الامتناع عن السفر إلى جورجيا، بحسب ما أفادت به المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وأشارت إلى أنه يتعين على المرء عند زيارة جورجيا مراعاة الجوانب الأمنية وتوخي الحذر.

روسيا اليوم