الأحد 20-03-2022
الوكيل الاخباري

اتفاقية لتشغيل مكتبة الطفل المتنقلة

اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة تعقد اجتماعها الثاني

القوات المسلحة تودع بعثة العمرة العسكرية 17

الكويت: القطاع المصرفي بعد الجائحة أقوى وأفضل وأكثر مرونة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة السلايطة

قريباً.. إنشاء متحف أثري في الرمثا

التربية : تأخير دوام بعض المدارس الأربعاء

فرنسا تجمّد أصول البنك المركزي الروسي بقيمة 22 مليار يورو

الملك يوجه بصرف 100 دينار للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهريَّة

توصية نيابية للحكومة بإلغاء ضريبة المبيعات على سلع أساسية غير مُعفاة

عاجل

الملك يوجه بصرف 100 دينار للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهريَّة

الأحد، 20-03-2022 02:13 م

روسيا تستخدم الصواريخ الفوق صوتية مجددا

44-1603917758


الوكيل الإخباري-قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن قواتها قصفت أوكرانيا بصواريخ "كروز" من سفن في البحر الأسود وبحر قزوين، وأطلقت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت من المجال الجوي لشبه جزيرة القرم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، أن روسيا نفذت ضربات على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، مساء السبت وصباح الأحد.

اضافة اعلان


وأضاف أن صواريخ "كروز" من طراز "كاليبر" أطلقت من مياه البحر الأسود على مصنع نيجين، الذي يقوم بإصلاح العربات المدرعة الأوكرانية التي تضررت خلال القتال.

 

وأردف كوناشينكوف قائلا إن روسيا أطلقت صواريخ "كروز" من طراز "كاليبر" من بحر قزوين، وصواريخ "كينجال" التي تعني الخنجر وتفوق سرعتها سرعة الصوت.


وأشار إلى أن تلك الصواريخ أطلقت من المجال الجوي لشبه جزيرة القرم بهدف تدمير منشأة لتخزين الوقود يستخدمها الجيش الأوكراني.


وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، وسط تنديد غربي واسع.
في المنحى نفسه، قصفت القوات الروسية مركزا للاستعداد العسكري حيث يتمركز مقاتلون أجانب انضموا إلى قوات أوكرانيا.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
resized_7a7b0-6b01c4e51077949

التحالف:‏ إحباط هجوم يستهدف الملاحة جنوبي البحر الأحمر‎‎

image (1)

زيلينسكي للإعلام الأميركي: مستعد للتفاوض مع بوتين

رئيس-الوزراء-البريطاني-بوريس-جونسون

جونسون يحذر الصين

8002bcd4a5fb7129c33310124c122f2a

إطلاق تقرير الحريات الصحفية في العالم العربي للعامين الماضيين

image

السودان.. مصرع طفل إثر حريق بمركز إيواء في الجنينة

aafc9592ef281efbfe4b4911

أوكرانيا تعلن مقتل 14 ألفا و700 جندي روسي منذ بدء الحرب

أخبار متعلقة
resized_bb687-a9773f5f621e21e64236040bc933255f

موسكو تعلن تدمير مراكز استخبارات إلكترونية جنوبي أوكرانيا

image

روسيا تعلن عن استخدام السلاح الذي أعجز أنظمة الدفاع الجوي

6fcbf6c1-b6bd-4036-8601-a46b41a2d338

الدفاع الروسية : أحبطنا هجوما بالقرب من محطة زابوروجيا النووية

c4cc8655cfeb056446c821ef

منذ بدء الحرب.. الدفاع الروسية تعلن تدمير 2396 منشأة عسكرية في أوكرانيا

رر

الجيش الروسي يعلن عن تهدئة لخروج المدنيين من مدن أوكرانية

000_1J60CE

روسيا: لدينا شكوك بأن طائرات أمريكية وجَّهت زوارق أوكرانية لمهاجمة سفننا في البحر الأسود