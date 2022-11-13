روغوف: كييف تضع بحر آزوف نصب أعينها عبر مدينة بيرديانسك

الوكيل الاخباري- تدرس قوات كييف خيارات مختلفة لمهاجمة مدينة بيرديانسك على ساحل آزوف من أجل الوصول إلى شواطئ هذا البحر، وذلك عبر تجاوز مدينة ميليتوبول.



وقال ذلك عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، ورئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، مشيرا إلى أنه لدى القوات المسلحة الأوكرانية عدة سيناريوهات للتوجه إلى بيرديانسك، إذ ستصبح كل من فاسيليفكا وتوكماك مناطق سكنية مفتاحية على طريق تقدم القوات المسلحة الأوكرانية. بحسب رأي روغوف.



وذكر روغوف في وقت سابق لوكالة "تاس" أنه على خلفية المجريات في منطقة خيرسون، من المتوقع نقل وحدات من القوات المسلحة يصل تعدادها إلى 40 ألف شخص إلى اتجاه زابوروجيه في غضون أسبوعين.



وحينها "ستحاول قيادة الجيش الأوكراني قطع الاتصالات بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم".

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روسيا اليوم