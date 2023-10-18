زاخاروفا تعلق على تصريحات بايدن بشأن ولادته في إسرائيل

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على تصريحات الرئيس جو بايدن، بشأن ولادته في إسرائيل، أن الولايات المتحدة لا يمكنها انتخاب رئيس مولود خارج البلاد.وأشارت زاخاروفا، إلى أن "بايدن قال للتو إنه ولد في إسرائيل.. وهذا يعني أنه لا يمكن انتخابه رئيسا للولايات المتحدة".وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته لتل أبيب، إنه ولد في إسرائيل. في الوقت نفسه، هناك معلومات متاحة تفيد بأن بايدن ولد في 20 نوفمبر 1942 في ولاية بنسلفانيا.ووفقا لدستور الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن لمواطن ولد خارج البلاد أن يصبح رئيسا للدولة.هذا وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن الوضع في الشرق الأوسط نتاج لنظرية "الفوضى الخلاقة" التي تقوم عليها السياسة الأمريكية، وقد خرجت عن سيطرة واشنطن.