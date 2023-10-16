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الإثنين، 16-10-2023 05:16 م

البيت الأبيض يؤكد دعوة بايدن لزيارة إسرائيل دون الإعلان عن موعد الزيارة

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الوكيل الاخباري- أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى دعوة لزيارة إسرائيل إلا أنه لم يتم الإعلان عن موعد الزيارة بعد.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد يصل بايدن إلى إسرائيل يوم الأربعاء. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي لشبكة CNN: "كانت هناك دعوة بخصوص إسرائيل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكن مرة أخرى، في الوقت الحالي، لا يوجد شيء يمكن الإبلاغ عنه بشأن الزيارة".

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وأضاف كيربي: "لقد زار بايدن إسرائيل عدة مرات، وليس لدي شك في أنه سيذهب مرة أخرى، فهو يعمل أن هذا وقت حرج بالنسبة لدولة إسرائيل وبالنسبة للشعب الإسرائيلي". وتابع كيربي أن بايدن ألغى زيارة كان من المقرر إجراءها إلى ولاية كولورادو الاثنين "للتركيز على ما يجري بين إسرائيل و(حماس)".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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