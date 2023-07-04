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الثلاثاء، 04-07-2023 01:31 م

سلطات كييف تطلب من سفير جورجيا العودة إلى بلاده للتشاور

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الوكيل الإخباري- استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، السفير الجورجي، غيورغي زاكاراشفيلي وطالبته بالعودة إلى بلاده للتشاور مع الحكومة من أجل إيجاد حل لمسألة ميخائيل ساكاشفيلي.

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وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان، إنه "عملا بأمر رئيس أوكرانيا، في 4 يوليو، استدعي السفير الجورجي لدى أوكرانيا غيورغي زاكاراشفيلي إلى وزارة الخارجية، التي احتجت بشدة على التدهور الكبير في حالة المواطن الأوكراني ميخائيل ساكاشفيلي المسجون في جورجيا".

وأشارت الوزارة إلى أن "وضع ساكاشفيلي غير مقبول، وفي هذا الصدد، طلب من السفير الجورجي العودة إلى تبليسي للتشاور لإيجاد سبل لحل الوضع".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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