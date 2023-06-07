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الأربعاء، 07-06-2023 03:06 م

شخصيات رفيعة المستوى تقدم "مبادرة وطنية" لحل أزمة السودان

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الوكيل الإخباري- أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنها تلقت "مبادرة وطنية" من شخصيات مدنية سودانية رفيعة المستوى لحل الأزمة، مؤكدة انفتاحها على جميع مبادرات المجتمع السوداني.

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وأشادت هذه الشخصيات خلال لقاء مع ممثلي الأمانة، بقرار القمة العربية الأخيرة في جدة، الذي أكد على احترام سيادة السودان والعمل على الحفاظ على مؤسساته الوطنية، كما أثنت على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول العربية على المستوى الإنساني لمواجهة تحديات المرحلة الحالية.

واعتبر جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الجامعة العربية منفتحة على جميع مبادرات الحل السودانية دون تبني مبادرة بعينها.

إلى ذلك، تواصل الأمانة العامة تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للمساهمة في حل الأزمة السودانية واستعادة السلام والاستقرار في البلاد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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