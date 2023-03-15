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الأربعاء، 15-03-2023 12:59 م

طائرات "يوروفايتر" تعترض طائرة الرئيس الألماني قبل هبوطها في إستونيا

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الوكيل الإخباري - كوّن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير انطباعا عن المهمة الألمانية -البريطانية لمراقبة المجال الجوي فوق دول البلطيق حتى قبل أن يهبط في قاعدة أوماري الجوية الإستونية.

واعترضت فرقة إنذار في المجال الجوي فوق إستونيا طائرة إيرباص "إيه 319" التي نقلت شتاينماير من برلين إلى إستونيا صباح اليوم الأربعاء.

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وتماست مقاتلات اليوروفايتر الألمانية والبريطانية مع الجناح الأيمن من طائرة إيرباص ورافقتها حتى الهبوط.


لكن لم يكن هناك ما يدعو للقلق - فالأمر برمته كان مجرد تمرين، حيث إن القوات الجوية المشتركة يتوجب عليها إتمام عمليتي تنبيه تدريبيتن يوميا، وقد مارست القوات التدريب مع طائرة شتاينماير اليوم الأربعاء، وتظاهرت بأن طائرته تسللت إلى المجال الجوي دون تصريح.


وعقب وصوله تفقد شتاينماير مهمة القوات الجوية الألمانية لمراقبة وحماية المجال الجوي فوق دول البلطيق. وتم إطلاعه على الموقف وشرح كيفية عمل فريق الإنذار البريطاني-الألماني.

 

ويعتزم شتاينماير أيضا التحدث إلى جنود ألمان وبريطانيين وتناول الغداء معهم.

 

البيان

 




 

 


 

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