الأربعاء 15-02-2023
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

مجلس النواب يطالب بدعم المتقاعدين العسكريين

إعلان هام بشأن المكرمة الملكية لطلبة الجامعات

فرصة عمل.. اعلان هام لطلبة الجامعة الهاشمية

عطاء لتوفير 20 عربة كهربائية و 1000 عربة يدوية في السوق المركزي

انهيار مبنى قديم في الكرك

دون تأثير على الحياة اليومية .. مرصد الزلازل يسجل هزتين أرضيتين في البحر الميت ووادي عربة الثلاثاء

الملك: أحيي رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

اصابة بتصادم مركبتين على شارع الأردن

هزة ارتدادية بقوة 4.2 في تركيا

الأربعاء، 15-02-2023 08:46 ص

مولدافيا تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لأسباب "أمنية"

image - 2023-02-15T084900.495


الوكيل الإخباري - أغلقت مولدافيا مجالها الجوي موقتا أمس الثلاثاء، بسبب رصد "جسم طائر يشبه منطادا للأرصاد الجوية" على خلفية توتر مع روسيا المتهمة بالسعي إلى زعزعة استقرار هذا البلد فيما أرسلت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) طائرات مقاتلة للتحقق.

وكانت هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة عند أبواب أوكرانيا أعلنت ظهر أمس الثلاثاء، قرارها الذي أدى إلى وقف كل الرحلات الجوية. وذكرت وسائل الاعلام المحلية حينها أن "أسبابا أمنية" تقف وراء القرار من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

اضافة اعلان


وفي بيان نشر مساء أمس الثلاثاء، أوضحت مديرية الطيران المدني أنها "تلقت تقريرا مفاده أن جسما صغيرا مجهولا رُصد".

 

وأضافت "نظرا لظروف الطقس والعجز عن تعقب الجسم وتحديد هويته ومسار رحلته" أغلق المجال الجوي احترازا. وأعيد فتحه عند الساعة 14,46 (12,46) ما أن زال الخطر.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

هزة ارتدادية بقوة 4.2 في تركيا

63ec7be54236045696398352

كييف تقوم بإجلاء مؤسساتها من تشاسوفي يار بجمهورية دونيتسك الشعبية

image - 2023-02-15T092909.795

أمريكا: الأجسام الثلاثة الطائرة الغامضة لا صلة لها بالصين

63ec6f574c59b748942c6dd3

كيشيدا: اليابان لا تنوي المشاركة في اتخاذ القرارات بشأن استخدام الأسلحة النووية الأمريكية

5A40AE12-728E-44D3-9E78-DDC7F6F6C7D3

هايلي تتحدى ترامب: سأترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

63ec74b74236045614711b7c

الأردن من ضمنها.. ترتيب الدول العربية والعالمية الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_514718429ea6bc34675dccfaac6d141b

الولايات المتحدة تصنف "فاغنر" منظمة إجرامية دولية

wKrBJjQF-Trump_111522_AP_Andrew-Harnik-1200x674

بسبب شكوى "عبثية".. تغريم ترامب مليون دولار

image - 2023-01-19T092754.508

بوتين: عملية أوكرانيا تهدف لإنهاء حرب مستمرة منذ 2014

2023-01-18_06-38-17_938609

كيسنغر يكرّر دعوته لأوكرانيا للتنازل عن أراض لصالح روسيا

image - 2023-01-17T144013.599

رئيسة المفوضية الأوروبية: دعمنا الثابت لأوكرانيا لن يتراجع

image - 2023-01-16T095509.604

بيلاروسيا تعلن عن بدء مناورات جوية مشتركة مع روسيا