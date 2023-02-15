مولدافيا تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لأسباب "أمنية"

الوكيل الإخباري - أغلقت مولدافيا مجالها الجوي موقتا أمس الثلاثاء، بسبب رصد "جسم طائر يشبه منطادا للأرصاد الجوية" على خلفية توتر مع روسيا المتهمة بالسعي إلى زعزعة استقرار هذا البلد فيما أرسلت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) طائرات مقاتلة للتحقق.



وكانت هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة عند أبواب أوكرانيا أعلنت ظهر أمس الثلاثاء، قرارها الذي أدى إلى وقف كل الرحلات الجوية. وذكرت وسائل الاعلام المحلية حينها أن "أسبابا أمنية" تقف وراء القرار من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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وفي بيان نشر مساء أمس الثلاثاء، أوضحت مديرية الطيران المدني أنها "تلقت تقريرا مفاده أن جسما صغيرا مجهولا رُصد".

وأضافت "نظرا لظروف الطقس والعجز عن تعقب الجسم وتحديد هويته ومسار رحلته" أغلق المجال الجوي احترازا. وأعيد فتحه عند الساعة 14,46 (12,46) ما أن زال الخطر.

البيان