الأحد 03-10-2021
الوكيل الاخباري

السيوطي لـ برنامج الوكيل : خصم 30% عند دخول منتجع حمامات ماعين و الأطفال مجانا

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة فتاة عشرينية في إربد

وفيات الأحد 3/10/2021

أسعار الذهب الأحد 3/10/2021

المكسيك تسجل 7369 إصابة جديدة بكورونا و614 وفاة

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا

السيوطي لـ برنامج الوكيل : منتجع حمامات ماعين الأكثر مقصدا من السياح بالعالم - صور

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في الأردن

تصدير 93 ألف طن من سماد الداب خلال شهر أيلول الماضي

الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشورى في قطر والنساء يفشلن في دخوله

الأحد، 03-10-2021 08:25 ص

طائر يتسبب في احتراق محرك طائرة أمريكية أثناء محاولتها الإقلاع

615922874c59b7360d0305f0


الوكيل الإخباري - تسبب اصطدام طائر بمحرك طائرة أمريكية أثناء محاولتها الإقلاع من مطار أتلانتيك سيتي، في اشتعال المحرك وتعليق الرحلة وإجلاء الركاب.

اضافة اعلان


وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطائر اصطدم بالمحرك الأيمن، وأن الطائرة تابعة لشركة "سبيريت إيرلاينز".

 

وقال حاكم ولاية نيو جيرسي، فيل مورفي، على "تويتر"، في وقت لاحق إن المطار استأنف عمله بعد مرور وقت قصير على الحادث، وأكد أنه لم تسجل أي إصابات جراء ما وقع.


وفتحت إدارة الطيران المدني تحقيقا بالحادثة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
615935974236043089286c2a

الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشورى في قطر والنساء يفشلن في دخوله

61592a7a4c59b76ba724e064

موسكو تشيد بموقف فنلندا ودعوتها للأوروبيين لتغيير سياستهم اتجاه روسيا

6158eeed4c59b76bdb0f5482

لبنان يعرب عن امتنانه للصين لدعمها له في المحافل الدولية

6158f0934236045e4a3b2902

إصابة أكثر من 60 شخصا جراء إعصار شاهين في إيران

6158fa974c59b76dec646682

السعودية .. إعفاء رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه

زلزال 3

هزة أرضية بقوة 6 درجات في المحيط الهندي

أخبار متعلقة
العراق

العراق يلزم المسافرين جوا بحمل بطاقة التلقيح

1

أردوغان يشترط حكومة شاملة بأفغانستان للمساهمة بتشغيل مطار كابول

6148362f4c59b71eaa5430cf

الإعلان عن إعادة افتتاح مطار كابول رسميا

61364daa4c59b7211f66330a

مصر ترسل طائرتين عسكريتين للسودان