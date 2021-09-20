الإعلان عن إعادة افتتاح مطار كابول رسميا

الوكيل الاخباري- نقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن إدارة الطيران المدني في البلاد أن مطار العاصمة الأفغانية كابول افتتح رسميا أمام الرحلات الداخلية والدولية.

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وكانت مهابط الطائرات ومحطات المسافرين في مطار كابول قد أصيبت بأضرار كبيرة بسبب الفوضى في أثناء الانسحاب الأمريكي والهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب منه في 26 أغسطس الماضي.



وساعد فنيون من قطر وتركيا في إعادة تشغيل مطار كابول. وغادرت في 4 سبتمبر أولى الرحلات الداخلية من مطار العاصمة الأفغانية.



وفي 9 سبتمبر، قامت أول طائرة برحلة دولية من كابول إلى الدوحة منذ انسحاب القوات المسلحة الأمريكية، فيما هبطت في 13 سبتمبر، أول طائرة تجارية قادمة من إسلام آباد في المطار، منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان.

المصدر: روسيا اليوم