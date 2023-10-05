الخميس 05-10-2023
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الخميس، 05-10-2023 12:13 م

عام 2023 في طريقه ليصبح الأعلى حرارة على الإطلاق

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الوكيل الإخباري - قالت "خدمة كوبرنيكوس" لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي" اليوم الخميس، إن العام الحالي في طريقه لأن يصبح الأعلى حرارة على الإطلاق، مع ارتفاع معدل درجة الحرارة عالمياً حتى الآن هذا العام بمقدار 0.52 درجة مئوية عن المتوسط.اضافة اعلان


وكان الشهر الماضي هو شهر أيلول، الأعلى حرارة على الإطلاق على مستوى العالم، وكانت درجة الحرارة أعلى بمقدار 0.93 درجة مئوية عن متوسط درجة الحرارة لنفس الشهر في الفترة 1991-2020.

ويقول العلماء إن تغير المناخ مصحوباً بظاهرة "النينيو المناخية" هذا العام، والتي تؤدي لتدفئة المياه السطحية في شرق المحيط الهادي ووسطه، قد ساهمتا في الارتفاعات الأخيرة على درجات الحرارة إلى مستويات قياسية. CNBC

 




 

 


 

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