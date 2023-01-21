السبت 21-01-2023
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السبت، 21-01-2023 10:19 ص

فرض غرامة على رئيس وزراء بريطانيا لهذا السبب الغريب- فيديو

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الوكيل الاخباري- فرضت الشرطة البريطانية غرامة على رئيس الوزراء، ريشي سوناك، بسبب خلعه حزام الأمان من متن سيارة متحركة، في أثناء تصوير مقطع لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي .

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وقالت قوة شرطة لانكشاير إنها نظرت في المقطع المصور الذي "يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر شخصا لا يرتدي حزام الأمان، أثناء وجوده في سيارة متحركة في لانكشاير".

وأضافت القوة، دون تسمية سوناك، إنها "أصدرت عرضا مشروطا بعقوبة ثابتة لرجل من لندن يبلغ من العمر 42 عاما".

من جهته، اعتذر سوناك البالغ من العمر 42 عاما، لارتكابه "خطأ في التقدير"، أثناء تصويره رسالة على "إنستغرام" من المقعد الخلفي لسيارة حكومية رسمية خلال زيارتة لشمال غرب إنجلترا، يوم الخميس الماضي.

وقال مكتب سوناك في بيان إن "رئيس الوزراء يوافق تماما على أن هذا كان خطأ، وقد اعتذر. وبالطبع سيلتزم بالعقوبة المحددة".

ويفرض القانون في المملكة المتحدة عقوبة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا) لعدم ارتداء حزام الأمان.

 

ويعني العرض المشروط أن الشخص الذي تم تغريمه يقر بالذنب، لكنه لا يذهب إلى المحكمة. ولم تحدد الشرطة مقدار الغرامة التي عوقب بها سوناك.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تغريم سوناك خلال مسيرته السياسية.

 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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