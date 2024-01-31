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الأربعاء، 31-01-2024 12:21 م

فيديو- اندلاع حريق هائل إثر انفجار خط أنابيب غاز في أوكلاهوما الأمريكية

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الوكيل الإخباري- اندلع حريق ضخم إثر انفجار خط أنابيب غاز مساء أمس الثلاثاء في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية

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وأدى الحادث، الذي وقع عند تقاطع طريق NS 154 وطريق EW 29 في مقاطعة بيفر، إلى اندلاع ألسنة لهب شديدة ارتفعت إلى أكثر من 500 قدم في السماء.

 

وكانت شدة الانفجار هائلة لدرجة أنه تم تسجيل بصمة حرارية قوية على صور الأقمار الصناعية.


واستجابت وكالات الطوارئ بسرعة للوضع الحساس، حيث تم إرسال وحدات من إدارة إطفاء بوكر، وسرعان ما أقاموا محيطا آمنا على مسافة من النيران المشتعلة، فيما لم ترد أنباء عن خسائر بشرية. 


روسيا اليوم

 




 

 


 

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