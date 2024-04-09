فيديو - شخص يلقي بنفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام .. والأمن السعودي يحقق

الوكيل الاخباري - باشرت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام حالة إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية للمسجد.

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حيث أوضح الأمن العام السعودي في بيان صادر اليوم، أنه جرى نقل الشخص إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واستكمال الإجراءات النظامية.



في حين لم تظهر أي تفاصيل رسمية أخرى تشير إلى ملابسات الحادثة أو جنسية الشخص.

