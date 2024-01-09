قصف أوكراني يصيب 3 أشخاص في بيلغورود الروسية

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الروسية إن 3 أشخاص أصيبوا في قصف أوكراني على منطقة بيلغورود الروسية في وقت متأخر أمس (الاثنين)، وإن الدفاعات الجوية أسقطت 10 صواريخ أطلقتها راجمة من طراز «آر إم - 70 فامبير».

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وتعرضت بيلغورود لهجمات متكررة من جانب القوات الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية. وأدى هجوم أواخر الشهر الماضي، إلى مقتل 25 مدنياً بينهم 5 أطفال، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.



بدوره قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم المنطقة عبر تطبيق «تلغرام»: «تعرضت مدينة بيلغورود للقصف مرة أخرى الليلة الماضية، وأصيب أفراد».



وتابع: «هناك الآن 3 أشخاص في العناية المركزة، خضعوا جميعاً لعمليات جراحية. ويقيّم الأطباء حالتهم بأنها بين المستقرة والخطيرة».



ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب أوكرانيا.

الشرق الأوسط