قطر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية

الوكيل الاخباري- دانت قطر بأشد العبارات، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الوحشية على عدد من القرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين العزل، لا سيما النساء والأطفال.

اضافة اعلان



وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الخميس، من أن الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وممتلكاته ومرافق خدماته، ستوسع دائرة العنف، وتعوق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، كما تقوض الجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين.



وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها المروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية.



وجددت وزارة الخارجية القطرية موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.