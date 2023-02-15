الأربعاء 15-02-2023
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الأربعاء، 15-02-2023 09:48 ص

كييف تقوم بإجلاء مؤسساتها من تشاسوفي يار بجمهورية دونيتسك الشعبية

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الوكيل الإخباري- صرح المقدم المتقاعد من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندري ماروتشكو بأن كييف تقوم بإجلاء مؤسسات الدولة، فيما سجلت المخابرات الروسية تدفقا للسكان من مدينة تشاسوفي يار.

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جاء ذلك في تصريحات لماروتشكو لوكالة "تاس" اليوم الأربعاء، حيث تابع: "لوحظ إخلاء المؤسسات والشركات الحكومية من مدينة تشاسوفي يار بجمهورية دونيتسك الشعبية، ولا توجد دلائل على تقليص أنشطة المستشفيات الميدانية والمؤسسات الطبية حتى الآن، إلا أن جميع الأفراد العسكريين الذين أصيبوا بجروح طفيفة ومتوسطة، أو من تعافوا من أمراض الجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض، يتم إجلاؤهم على وجه السرعة إلى وحداتهم العسكرية".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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