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الأربعاء، 01-02-2023 12:55 م

وزير الداخلية الأوكراني السابق يعلن خضوعه للتحقيق بقضية تحطم مروحية

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الوكيل الاخباري- أفاد وزير الداخلية الأوكراني السابق أرسين أفاكوف بخضوعه للتحقيق في إطار قضية حادث تحطم المروحية في مدينة بروفاري الشهر الماضي.

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ونقلت صحيفة "سترانا" الإلكترونية عن أفاكوف قوله: "انتهوا من أعمال التحقيق في القضية حول تحطم المروحية. ودرسوا عقودا مع شركة "إيرباص" تم توقيعها منذ 6 سنوات. بطبيعة الحال لم يعثروا على أي شيء. لقد تمت الموافقة على هذه العقود من قبل الحكومة والبرلمان. وتم توقيعها بشكل صحيح".

وتحطمت المروحية التابعة لخدمة الطوارئ الأوكرانية في صباح 18 يناير الماضي بالقرب من روضة للأطفال في مدينة بروفاري في منطقة كييف. وكان على متنها 9 أشخاص بمن فيهم وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني ينين وسكرتير وزارة الداخلية يوري لوبكوفيتش ومساعدوهم. ولقي جميع من كان على متنها مصرعهم. وقالت خدمة الطوارئ فيما بعد إن الكارثة أسفرت عن مقتل 14 شخصا بمن فيهم طفل واحد وإصابة 25 شخصا بمن فيهم 11 طفلا.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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