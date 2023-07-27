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لافروف: يجب على روسيا تعزيز حضورها الإعلامي في الدول الإفريقية

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الخميس، 27-07-2023 04:47 م

لافروف: يجب على روسيا تعزيز حضورها الإعلامي في الدول الإفريقية

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه يجب على روسيا تعزيز حضورها الإعلامي في دول القارة الإفريقية.

وشدد لافروف، على ضرورة تغلب روسيا على الصور النمطية المبتذلة التي يمليها الغرب في إفريقيا.

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وأضاف الوزير الروسي، في كلمته أمام المشاركين في الملتقى الإعلامي الثاني لرؤساء وكالات الأنباء الروسية والإفريقية: "والآن تبرز مهمة تعزيز الوجود الإعلامي الروسي في إفريقيا والوجود الإفريقي في روسيا، بما في ذلك بهدف التغلب أخيرا على الصور النمطية السلبية التي يفرضها الغرب الجماعي".

في وقت سابق، دعا الرئيس فلاديمير بوتين كذلك إلى إنشاء مجال إعلامي مشترك بين روسيا وإفريقيا، يتم من خلاله بث معلومات موضوعية وغير متحيزة حول الأحداث التي تجري في العالم للجمهور.

يشار إلى أن القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - إفريقيا" تجري خلال يومي 27 و 28 يوليو في بطرسبورغ.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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