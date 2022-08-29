لبنان.. إصابات في اشتباك بين سجناء وعناصر أمن في سجن رومية

الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "اثنين من عناصر القوى الأمنية تعرضا اليوم الاثنين لهجوم من قبل المساجين في سجن رومية، وذلك خلال تأديتهما مهمة تفتيش بعض النظارات".

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وأوضح موقع "روسيا اليوم" أنه "خلال عملية التفتيش تم العثور على مواد مخدرة وسكاكين وغيرها من الممنوعات بحوزرة بعض المساجين".



و شهد الحبس المركزي في رومية، وتحديدا مبنى المحكومين، حالة من التوتر بعدما اشتبك عدد من السجناء مع عناصر الأمن مما أدى إلى إصابة سجين و2 من القوى الأمنية في المكان.



ونقلت صحيفة "النهار" عن مصدر من داخل السجن قوله: "الخلافات التي تحصل مؤخرا ليست جديدة، بل هي وليدة تراكمات عدة تنفجر اليوم على شكل أحداث تافهة صغيرة".



روسيا اليوم