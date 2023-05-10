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الأربعاء، 10-05-2023 04:15 م

لجنة التعويضات في كاليفورنيا توافق على تعويض السكان السود

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الوكيل الإخباري - صوتت اللجنة المعنية بالتعويضات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بالموافقة على توصيات بشأن تعويض السكان السود والاعتذار لهم عن الأذى الناجم عن السياسات التمييزية على مدى أجيال.

وأعطت اللجنة المكونة من تسعة أعضاء، والتي اجتمعت لأول مرة منذ ما يقرب من عامين، الموافقة النهائية في اجتماع في أوكلاند على قائمة ضخمة من المقترحات التي ستتم إحالتها الآن إلى مشرعي الولاية للنظر في تشريع التعويضات.

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ووفق وسائل إعلامية أمريكية فإن التصويت الأول للجنة وافق على وصف تفصيلي للتمييز التاريخي ضد السود في كاليفورنيا في مجالات مثل التصويت في الانتخابات، والإسكان، والتعليم، وتعرض السود أكثر من غيرهم لقمع الشرطة والسجن، وغير ذلك.


أما التوصيات الأخرى المطروحة فتراوحت بين إنشاء وكالة جديدة لتقديم الخدمات للمنحدرين من أشخاص جرى استعبادهم، إلى تقديرات بشأن التعويضات التي تدين لهم الولاية بها.


واعتذرت كاليفورنيا سابقا عن وضع الأمريكيين من أصل ياباني في معسكرات الاعتقال خلال الحرب العالمية الثانية وعن العنف ضد الأمريكيين الأصليين وإساءة معاملتهم.

 

RT

 




 

 


 

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